Beförderungsausschluss führte zu Polizeieinsatz der Bundes- und Landespolizei

03. März 2018, 15:13 Uhr

Neubrandenburg - Stavenhagen (ots) - Stavenhagen - Am heutigen

Vormittag (03.03.2018) gegen 10:25 Uhr wurde durch die

Kundenbetreuerin im Regionalexpress von Neubrandenburg nach Güstrow

einem Pärchen die Weiterreise mit dem Zug untersagt, da sie einen

gefüllten Benzinkanister und eine verpackte Kettensäge mitführten.



Der 34-jährige algerische Staatsangehörige hatte während der

Zugfahrt permanent mit einem Feuerzeug gespielt. Das bemerkte die

Zugbegleiterin und bat um Unterstützung durch zwei Mitarbeiter der DB

Sicherheit, die das Pärchen nun am Bahnhof Stavenhagen aus dem Zug

begleiteten. Dabei beleidigte die 32-jährige deutsche Begleiterin die

Zugbegleiterin und drohte ihr Schläge an.



Die Kundenbetreuerin machte das Paar darauf aufmerksam, dass

grundsätzlich die Mitnahme von feuergefährlichen Stoffen in Zügen

verboten ist und sie daher von der Fahrt ausgeschlossen werden

müssen. Daraufhin reagierte der Mann so aggressiv, dass er eine

Gewalttat androhte. Er würde dem nächsten Kundenbetreuer ein Messer

an den Hals halten, um eine Mitfahrt zu erzwingen.



Während dessen wurde bereits die Bundespolizei und Landespolizei

alarmiert, die gegen 10:45 Uhr mit sieben Polizeibeamten vor Ort

eintrafen. Nachdem eine polizeiliche Ansprache gegen beide Personen

erfolgte, ließen sie sich anschließend polizeilich kontrollieren.



Die Überprüfung des mitgeführten Rucksacks ergab, dass der Mann

neben dem Benzinkanister und der Kettensäge auch noch eine Axt mit

sich führte.



Gegen die Personen wird nun wegen Beleidigung, Bedrohung, Nötigung

und der Gefährdung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von

Straftaten ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

wurde Benzinkanister an einen ortsansässigen Handwerker, der sich in

der Bahnhofsgaststätte befand, veräußert. Eine Weitereise mit Zug

konnte nun wieder erfolgen.









