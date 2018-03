Bedrohung mit Messer

von shz.de

12. März 2018, 13:14 Uhr

Ratzeburg (ots) - 12. März 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg -

09.03.2018 - Geesthacht



Am 09.03.2018 kam es in Geesthacht zu einer Bedrohung mit einem

Messer.



Gegen 15:45 Uhr wurde dem Polizeirevier eine Person gemeldet, die

mit einem Messer "fuchtelnd" in der Fährstraße herum laufe. Durch die

Polizeibeamten konnte die Person nach kurzer Suche in der Markstraße

angetroffen werden. Während die Polizeibeamten den Streifenwagen

verließen, zog der 30-jährige Geesthachter ein ca. 24 cm langes

Messer aus dem Jackenärmel und ging zügig auf die Polizisten zu. Nach

Abgabe eines Warnschusses schreckte der Geesthachter zurück, behielt

jedoch das Messer in der Hand. Während der Gespräche mit den

Polizeibeamten hielt sich der Mann das Messer immer wieder an den

Hals und den Bauch. Er war äußerst aggressiv und beleidigte die

Polizeibeamten fortwährend. Schließlich konnte er überwältigt und

festgenommen werden.



Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Ein

Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstand wurde

eingeleitet. Der 30-jährige Mann wurde einem Amtsarzt vorgeführt und

durch diesen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.



Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte (27 männlich und 29

männlich) leicht verletzt. Unbeteiligte Passanten waren zu keinem

Zeitpunkt gefährdet.









