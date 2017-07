Bebensee, BAB 21 / Vier Schwerverletzte durch Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, den 02.07.17, kam es

auf der BAB 21 bei Bebensee in Fahrtrichtung Norden zu einem

Verkehrsunfall bei dem vier Personen schwer verletzt wurden. Gegen

05.30 Uhr befuhr ein 33-Jähriger aus dem Kreis Segeberg die BAB 21

bei Bebensee in Fahrtrichtung Norden. In einer langgezogenen

Linkskurve kommt er mit seinem Audi A 4 nach rechts von der Fahrbahn

ab, schleudert in den neben der Fahrbahn befindlichen Knick, hebt ab,

fliegt etwa 75 Meter weit und kommt auf einem parallel zur Autobahn

laufenden Wirtschaftsweg etwa zehn Meter tiefer zum Liegen. Alle vier

Insassen werden schwerverletzt. Bei den Mitfahrern handelt es sich um

eine 17-Jährige, einen 19-Jährigen und einen 50-Jährigen aus Hamburg.

Der 19-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Lübecker

Klinik geflogen. Für ihn besteht Lebensgefahr. Er war während des

Unfalls aus dem Pkw geschleudert worden. Die 17-Jährige kam in ein

Krankenhaus in Bad Segeberg. Die beiden anderen wurden mit

Rettungswagen in eine Hamburger Klinik gebracht. Der 33-Jährige

flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle, konnte aber wenig später in

einem Taxi gestellt werden. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Außerdem wurde festgestellt, dass er keine Fahrerlaubnis hat.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Das Unfallfahrzeug

wurde sichergestellt. Ein Unfallsachverständiger wurde eingeschaltet.









Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 03.Jul.2017 | 14:03 Uhr