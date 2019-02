BDK: Symposium zum Thema Suizid

von shz.de

23. Februar 2019, 14:03 Uhr

Düsseldorf (ots) - Internationale Fachtagung des Bund Deutscher

Kriminalbeamter in Zusammenarbeit mit der Thomas-Morus-Akademie und

dem Evangelischen Militärpfarramt Bonn II zum Thema "Wenn jemand sich

das Leben nimmt - Prävention, Intervention und Nachsorge" vom 24.02.

bis 26.02.2019



Pressegespräch: Ort: Thomas-Morus-Akademie, Bensberg, Overather

Str. 51-53, 51428 Bergisch-Gladbach Zeit: Sonntag 24.02.2019, 14.00

Uhr



NRW-Innenminister Herbert Reul wird als Schirmherr der Tagung zu

Beginn eine Einführung zur Thematik geben, bei der 150 Fachleute aus

Polizei, Wissenschaft, Krisenintervention und Militär drei Tage

beraten. Der Bundesvorsitzende des Bund Deutscher Kriminalbeamter,

Sebastian Fiedler, wird aus Sicht der Kriminalpolizei einige Aspekte

aufzeigen. Der Tod durch Suizid stellt Lebenspartner und Angehörige,

Unternehmen und Organisationen, aber auch Einsatzkräfte in Polizei

und Bundeswehr vor besondere Herausforderungen. Die Frage, ob ein

Suizid nicht im Vorfeld hätte bemerkt und verhindert werden können,

belastet vielfach das Umfeld intensiv - und die damit aufbrechende

Schuldfrage auch. Die Fachtagung soll internationale Studien zum

Thema Suizid vorstellen und zum Austausch über Strategien zur

Prävention und über Erfahrungen aus der Nachsorge anregen.



Ansprechpartner der Veranstalter: · Andrea Hoffmeier, Direktorin

der Thomas-Morus-Akademie Bensberg, · Hermann-Josef Borjans, Sprecher

Kriminalprävention und Opferschutz des Bund Deutscher Kriminalbeamter

· Militärdekan Dr. Uwe Rieske vom Evangelischen Militärpfarramt Bonn

II



Den Abschluss der Tagung am 26.2.2019 ab 10.30 Uhr (bis 13 Uhr)

bildet ein Beitrag von Peter Biesenbach, Justizminister des Landes

Nordrhein-Westfalen zum Thema "Suizid - ein Blick aus der Sicht der

Justiz". Nach diesem Vortrag wird die Tagung mit einer

Podiumsdiskussion beendet, an der · Peter Biesenbach, Justizminister

des Landes Nordrhein-Westfalen · Prof. Dr. Sharon McDonnell, Managing

Director, Suicide Bereavement, Manchester · Chris Paul,

Dipl.-Psychologin, AGUS, Trauerinstitut Deutschland, Bonn und · Prof.

Dr. Frank Überall, Bundesvorsitzender des Deutschen

Journalisten-Verbandes, Köln teilnehmen.



Anmeldungen für diesen Veranstaltungsteil sowie das o. g.

Pressegespräch nehmen entgegen:



Veranstaltungsbüro der Thomas-Morus-Akademie unter 02204-408472

oder Hermann-Josef Borjans, BDK unter 0151/12701830



Mail: wuerbel@tma-bensberg.de oder hermannjosef.borjans@bdk.de









Rückfragen bitte an:



Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

Telefon: +49 151/12701830

E-Mail: presse@bdk.de

http://www.bdk.de/



Original-Content von: Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), übermittelt durch news aktuell