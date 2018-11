BDK: Bundesdelegiertentag wählt Sebastian Fiedler zum Bundesvorsitzenden des Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

von shz.de

19. November 2018, 22:23 Uhr

Fulda (ots) - Neben der Verabschiedung einer neuen Satzung waren

die Delegierten aufgerufen, sowohl eine/n Bundesvorsitzende/n, eine/n

stellvertretende/n Bundesvorsitzende/n und eine/-n Sprecher/-in IT zu

wählen.



Im Ergebnis der Wahlen wurde der aus Wetter (Ruhr) in

Nordrhein-Westfalen stammende Sebastian Fiedler (45) zum

Bundesvorsitzenden gewählt.



Weiterhin stellte sich der Thüringer Jan Malik als

stellvertretender Bundesvorsitzender zur Wahl und erhielt das klare

Votum der anwesenden Delegierten.



Als Sprecher des Bundesvorstands für den Bereich

Informationstechnologien erhielt der Münchener Heiko Rittelmeier eine

überragende Zustimmung für seine Kandidatur.



Der frisch gewählte Bundesvorsitzende Sebastian Fiedler erläuterte

bereits in seiner Antrittsrede die Hauptforderungen des BDK bei den

anstehenden Tarifverhandlungen der Länder. Erstmalig solle es im

Ergebnis ein kostenloses Jobticket für die über drei Millionen

Beschäftigten des öffentlichen Dienstes geben. Gerade angesichts

drohender Dieselfahrverbote sei dies ein aktiver Beitrag zum

Umweltschutz sowie ein Akt der Wertschätzung gegenüber den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Er verdeutlichte seine Erwartung,

dass die Arbeitgebervertreter sich "noch am Verhandlungstisch

verpflichten, das ausgehandelte Tarifergebnis - im Ergebnis

keinesfalls weniger als 5,4 % Lohnzuwachs pro Jahr - zeit- und

inhaltgleich auf die Beamtenschaft zu übertragen".



Er verwies zudem auf die veränderte Parteienlandschaft und die

immer kompliziertere politische Willensbildung. "Besondere

Aufmerksamkeit muss künftig dem Umgang mit der AfD gewidmet werden.

Auch der BDK sollte hier klar Position beziehen. Wir haben bereits

eine Beschlusslage für MEHR EUROPA bei der Verbrechensbekämpfung",

erläuterte Fiedler und ergänzte: "Im Rahmen des anstehenden

Europawahlkampfes werden wir diese Forderungen deutlich machen und

uns daher inhaltlich von allen nationalistischen und populistischen

Positionen abgrenzen. Europäische Kriminalität muss europäisch

bekämpft werden!"









