BDK: BDK sieht nach Vorlage des Abschlussberichtes des Opferbeauftragten und dem gestrigen Bundestagsbeschluss notwendige Grundlage zur Opferhilfe in Deutschland

erstellt am 14.Dez.2017 | 15:53 Uhr

Berlin (ots) -



Forderung des BDK nach Einrichtung von Koordinierungsstellen in

Bund und Ländern muss zeitnah umgesetzt werden. Internationale

Fachkonferenz des BDK "Wen(n) Terror trifft im Juni 2018 in Köln



"Die sofortige Umsetzung der vom Opferbeauftragten zum Anschlag am

Berliner Breitscheidplatz Dr. Kurt Beck darf jetzt nicht wie gestern

im Bundestag formuliert - mit Solidaritätsbekundungen und der

Begrüßung des Abschlussberichtes enden", sagte der Sprecher

Kriminalprävention und Opferschutz im Bundesvorstand des BDK,

Hermann-Josef Borjans, heute in Berlin. "Die Vorschläge müssen sofort

in die Tat umgesetzt werden so wie es Nordrhein-Westfalen bereits

seit Anfang Dezember mit der Einrichtung einer dauerhaften

Opferschutzstelle für ganz NRW getan hat."



Bei einem ersten Gespräch mit der Opferschutzbeauftragten in NRW,

der ehemaligen Generalstaatsanwältin in Köln, Elisabeth

Auchter-Mainz, anlässlich der Amtseinführung wurde deutlich, dass

nicht nur Terroropfern wie jetzt zunächst im Abschlussbericht

gefordert, sondern allen Opfern in NRW Hilfe in der Beratung und der

finanziellen Unterstützung gewährt werden soll. "Es ist egal ob ein

Einbruchsopfer welches schwer betroffen ist Hilfe bekommt oder auch

ein Angehöriger nach einem schweren Unfallgeschehen oder eben einer

Terrortat Hilfe benötigt", erklärte Borjans weiter. Im Kölner

Kompetenzteam sind Juristinnen und Verwaltungsfachleute integriert.

"Fachlich notwendig wäre hier, wenn auch die Polizei, die bei

Straftaten und Unglücksfällen als erstes gefragt ist, mit am Tisch

sitzen würde."



Der BDK lädt im kommenden Jahr zum Thema Einsatzkräftenachsorge

und Opferhilfe nach terroristischen Anschlägen zu einer

internationalen Fachkonferenz vom 25. bis 27. Juni 2018 an der

Thomas-Morus-Akademie in Bensberg bei Köln zum Thema "Wen(n) Terror

trifft" ein. Bereits jetzt werden unter der Schirmherrschaft von

NRW-Justizminister Peter Biesenbach, Fachleute des Weissen Rings, der

Europäischen Union, aus dem Berliner Abgeordnetenhaus, der Kirchen

und Vertreter von Polizei und Wissenschaft aus Belgien,

Grossbritannien und Spanien über die internationale Opferhilfe

diskutieren und Lösungsansätze formulieren. "Ganz wichtig wird es für

den BDK sein, ob das was heute die Politik in Deutschland ankündigt

auch umgesetzt wird", erklärte Borjans abschließend. "Das verfolgen

wir mit einem scharfen kriminalistischen Blick."



Anmeldungen zur Fachkonferenz www.tma-bensberg.de Mail:

akademie@tma-bensberg.de



Medienanfragen erbeten an den Sprecher Kriminalprävention und

Opferschutz im Bundesvorstand des BDK EKHK Hermann-Josef Borjans









