BDK: BDK fordert bundesweite Koordinierungsstelle für Terroropfer - Angehörige fühlen sich schlecht betreut und beraten

Berlin (ots) - Die terroristischen Anschläge in Berlin und in

verschiedenen europäischen Metropolen der vergangenen Monate haben

gezeigt, dass aufgrund der hohen Zahlen von getöteten oder verletzten

Menschen immer Opfer aus mehreren Staaten zu beklagen sind. Die

Berichterstattung der vergangenen Tage und Wochen zeigt, dass neben

der Ermittlungsarbeit in Deutschland und den Nachbarstaaten keine

verbindlichen Beratungs- und Hilfsstrukturen für Terroropfer

vorhanden sind. "Den Opfern sind wir es schuldig, dass sie nach so

belastenden Erfahrungen zeitnahe und professionelle Hilfe erhalten",

sagte Hermann-Josef Borjans, Sprecher Kriminalprävention und

Opferschutz im Bundesvorstand des Bund Deutscher Kriminalbeamter

heute in Berlin. "Angehörige dürfen nicht alleine gelassen werden und

Monate vergebens auf staatliche Hilfen hoffen."



"Es reicht nicht, dass nach einem Anschlag deutsche Minister

Beileidsbesuche im In- und Ausland abstatten", so Borjans weiter.

"Mit der Koordinierungsstelle NOAH (Nachsorge, Opfer- und

Angehörigenhilfe) beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und

Katastrophenhilfe gibt es bereits eine Institution. Sie muss aber

durch eine konsequente Netzwerkarbeit in der Akutphase nach

terroristischen Anschlägen oder großen Schadensereignissen auch mit

mehr Leben gefüllt werden." Es fehlt an der erfolgreichen

Netzwerkarbeit der Strafverfolgungsbehörden, der Notfallseelsorge und

Betreuungsdiensten, aber auch der langfristigen Betreuung und

Beratung. Hier müssen Bund und Länder professionell zusammen

arbeiten. Erforderlich ist eine verlässlich arbeitende und mit den

notwendigen Erkenntnissen ausgestattete Koordinierungsstelle.



Wie jetzt bekannt wurde, hat es nach dem Anschlag am

Breitscheidtplatz in Berlin Tage gedauert, bis die Angehörigen über

den Tod ihrer Anverwandten oder Freunde unterrichtet wurden.

Opferhilfen wurden erst nach drei Monate angeboten. "Da wir nicht auf

einer Erbse leben, sondern terroristische Anschläge immer

deutschlandweite und internationale Ereignisse sind und Menschen aus

verschiedenen Staaten betroffen sind, ist die Koordinierungsstelle

zumindest bei Anschlägen in Deutschland unverzichtbar", erklärte

Borjans. "Ziel muss es sein, auch über die Grenzen hinweg den Opfern

eine professionelle und zeitnahe Hilfe anbieten zu können." Ein

erster richtiger Schritt ist die Ankündigung des neuen

NRW-Justizministers Peter Biesenbach "die Opfer nicht alleine zu

lassen" und einen Opferbeauftragten in NRW zu berufen und vor Ort den

Opferschutz zu stärken, der sich schnell und zuverlässig um die

Beratung und Hilfen für Opfer von Straftaten kümmern soll", betonte

Borjans weiter.



Der Bund Deutscher Kriminalbeamter bereitet derzeit eine

internationale Fachkonferenz in Köln (Bensberg) vor, bei der die

terroristischen Anschläge von Berlin, Brüssel und Manchester

aufgearbeitet und die Hilfssysteme nach den Anschlägen bewertet

werden sollen. Auch Opfer sollen zu Wort kommen können. "Es ist

wichtig für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, um nicht nur den

Tätern habhaft zu werden, sondern auch den Opfern und Angehörigen

verlässliche Hilfe anbieten zu können", forderte Borjans

abschließend.









