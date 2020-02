Baum kippt auf Autobahn

Avatar_shz von shz.de

11. Februar 2020, 11:23 Uhr

Ratzeburg (ots) - Medien-Information 11. Februar 2020 | Kreis Stormarn -

10.02.2020 Todendorf



Am 10.02.2020, gegen 14:25 Uhr, wurde durch das Sturmtief "Sabine" ein Baum im

Bereich der Gemeinde Todendorf entwurzelt. Der Baum kippte hierbei auf die

Bundesautobahn 1, Richtungsfahrbahn Hamburg und kam auf dem rechten und

mittleren Fahrstreifen zum Liegen. Der Verkehr konnte über die 3. Fahrspur an

der Gefahrenstelle vorbei geleitet werden.



Aufgrund der anhaltenden Wetterwarnung vor schweren Sturmböen, mussten insgesamt

acht gefährdete Bäume abgenommen werden.



Die Autobahn musste bis zum Abschluss der Forstarbeiten kurzfristig voll

gesperrt werden. Hierbei entstand leichter Rückstau.



Insgesamt entstanden nur leichte Sachschäden. Ein Pkw trug leichte Lackschäden

davon. Die Außenschutzleitplanke wurde durch den umgekippten Baum beschädigt.



Nachdem die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn abgeschlossen waren, konnte der

Einsatz um 17:40 Uhr beendet werden.



