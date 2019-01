Bauernhof abgebrannt - mehrere verendete Tiere -- NACHTRAG ZUR BRANDURSACHE

von shz.de

18. Januar 2019, 15:03 Uhr

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medien-Information der

Staatsanwaltschaft Lübeck und Polizeidirektion Lübeck



Mühlenrade



Am 10.01.2019, gegen 00.40 Uhr, kam es auf einem Bauernhof in

Mühlenrade zu einem Brand in den Stallungen. (Siehe hierzu die

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der

Polizeidirektion Ratzeburg vom 10.01.2019)



Unter Federführung der sachbearbeitenden Kriminalpolizei

Geesthacht wurde der Brandort am 17.01.2019 begutachtet. Zwei

Sachverständige des Landeskriminalamtes sowie zwei Beamte mit

Brandmittelspürhunden untersuchten den Brandort auf eine

Brandursache.



Mit dem Ergebnis, dass die genaue Brandursache aufgrund des

erheblichen Schadens nicht mehr explizit feststellbar war. Es können

weder ein technischer Defekt, noch eine Brandstiftung ausgeschlossen

werden. Jedoch konnten keinerlei Hinweise auf eine Brandstiftung

erlangt werden. Die Suche der Brandmittelspürhunde verlief ohne Fund.









