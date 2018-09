Barmstedt - Zigarettenautomat mit Sachkarre gestohlen - Polizei sucht Zeugen

von shz.de

24. September 2018, 12:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) -



In der Lutzhorner Landstraße ist es in der Nacht von Freitag auf

Samstag offenbar zum Diebstahl eines Zigarettenautomaten gekommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen dürften ein oder mehrere Täter den

Automaten von der Wand einer Gaststätte gewaltsam entwendet haben.



Ein Anwohner aus der Straße Am Friedhof hatte gegen 00:15 Uhr die

Polizei über einen Zigarettenautomaten informiert, der auf der

Fahrbahn vor seinem Haus gestanden hätte.



Die alarmierten Beamten stellten mitten auf der Fahrbahn

tatsächlich das Gerät fest. Der Automat stand auf einer Sackkarre.



Allerdings hatten der oder die Diebe offenbar Pech. Ein Reifen der

Karre war platt und von der Felge gelaufen, so dass die Täter

offenbar vom weiteren Abtransport absahen und die Flucht ergriffen.



Die Polizisten stellten sowohl die Sackkarre als auch den

Automaten sicher.



Die Ermittler der Polizeistation Barmstedt suchen jetzt Zeugen,

die in der Nacht entsprechenden Beobachtungen gemacht haben oder

Hinweise auf die Herkunft der verwendeten Sackkarre geben können.



Etwaige Zeugen melden sich bitte unter 04123 684080.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell