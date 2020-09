Barmstedt - Zeugen nach Abfallablagerung gesucht

Avatar_shz von shz.de

01. September 2020, 16:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Woche ist es in der Pinneberger Landstraße zu einer unzulässigen Abfallablagerung gekommen.



Nach bisherigem Stand der Ermittlungen legten Unbekannte unter anderem mehrere kleine Schränke und einen Farbeimer gegenüber dem nördlich gelegenen Einmündungsbereich der Straße Rantzau ab.



Polizeibeamte aus Barmstedt erhielten am 27.08.2020 Kenntnis von der Ablagerung und fertigten eine Strafanzeige.



Der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.



Etwaige Beobachtungen nehmen die Ermittler unter 04121 4092-0 entgegen.



