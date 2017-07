Barmstedt, Reichenstraße / Polizei führte Verkehrskontrolle durch

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag, den 18.07.2017, führten zwei

Polizeibeamte von der Polizeistation Barmstedt in der Zeit von 10.30

Uhr bis 17.15 Uhr Verkehrskontrollen in der Reichenstraße durch.

Durch die eingesetzten Beamten konnten insgesamt 44 Verstöße

festgestellt werden. 42 Verkehrsteilnehmer wurden kostenpflichtig

verwarnt, weil sie den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht

angelegt hatten und zwei, weil sie während der Fahrt ein Mobiltelefon

nutzten. Die Polizeistation Barmstedt wird derartige

Kontrollmaßnahmen in kurzer zeitlicher Abfolge wiederholen.









