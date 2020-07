Barmstedt - Polizei erbittet Hinweise nach illegaler Abfallablagerung

Avatar_shz von shz.de

29. Juli 2020, 13:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Im Bereich der Großendorfer Heide ist es in den vergangenen Tagen zu einer illegalen Müllablagerung gekommen, infolgedessen die Polizei den Verursacher sucht.



Unbekannte luden diverse Abfälle beidseitig eines Feldweges in den Gräben und am Wegesrand ab und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Eine derartige Ablagerung von Sperr- und Restmüll stellt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) dar.



Hinweise nehmen die Umweltermittler beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn unter 04121-40920 entgegen.



