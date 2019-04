Barmstedt - Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

von shz.de

22. April 2019, 13:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Samstagnachmittag ist es auf der

Pinneberger Landstraße (Landesstraße 110) in Höhe der Einmündung des

Mühlenwegs (Kreisstraße 12) zu einer Kollision zwischen einem VW Golf

und einer Moto Guzzi gekommen.



Gegen 14:27 Uhr fuhr eine 32-Jährige Elmshornerin mit ihrem VW aus

Bullenkuhlen kommend auf dem Mühlenweg. Aus bislang ungeklärter

Ursache missachtete sie beim Einbiegen nach links in die Pinneberger

Landstraße die Vorfahrt eines in Richtung Bevern fahrenden 59 Jahre

alten Mannes auf seiner Moto Guzzi. Dem Fahrer gelang es nicht mehr,

durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern. Er kam

anschließend zwar nicht zu Fall aber erlitt dennoch schwere

Verletzungen. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den

Verletzten aus dem Kreis Pinneberg in ein Krankenhaus.



Das Motorrad war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und

wurde abgeschleppt. Der insgesamt entstandene Sachschaden ist im

unteren vierstelligen Bereich zu beziffern.









