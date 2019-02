Barmstedt - 5-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

von shz.de

25. Februar 2019, 11:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Freitag, gegen 17:15 Uhr, ist

es in Barmstedt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kind

schwere Verletzungen erlitten hat.



Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge, befuhr eine 18-jährige

Autofahrerin die Mühlenstraße aus Richtung Lutzhorn kommend. Kurz

nachdem sie die Einmündung Galgenberg passierte, überquerte eine

5-Jährige unvermittelt die Fahrbahn. Die VW-Fahrerin, die in einer

kleinen Ortschaft des Kreises Pinneberg wohnhaft ist, konnte eine

Kollision nicht mehr vermeiden. Mit einem Rettungshubschrauber

transportierten Sanitäter das Mädchen aus Elmshorn in ein Hamburger

Krankenhaus. Sie erlitt schwere Verletzungen. Lebensgefahr bestand

jedoch nicht.



Zeugenhinweise nimmt die ermittelnde Polizeistation Bramstedt

unter 04123 684080 entgegen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Berit Lindenberg

Telefon: 04551-884-2024

E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell