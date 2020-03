Barlt: Erneute Trunkenheitsfahrt

Avatar_shz von shz.de

13. März 2020, 12:02 Uhr

Barlt (ots) - Am Donnerstag hat eine Streife einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der betrunken mit einem Auto in Barlt unterwegs gewesen ist. Seinen Führerschein hat der Beschuldigte bereits 2018 wegen desselben Delikts abgeben müssen.



Um 16.15 Uhr unterzogen Beamte einen Autofahrer im Lehjenweg einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellten sie bei dem 53-Jährigen erheblichen Atemalkoholgeruch fest. Ein von dem Mann absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 2,56 Promille, worauf die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Im Zuge von Ermittlungen stellten sie fest, dass dem Beschuldigten bereits 2018 die Fahrerlaubnis wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden war. Daher wird sich der Dithmarscher nicht nur wegen der Trunkenheit im Verkehr, sondern zudem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell