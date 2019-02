Barkelsby / Kreis RD-ECK - Wer sprühte das Reizgas?

von shz.de

01. Februar 2019, 12:13 Uhr

Barkelsby / Kreis RD-ECK (ots) - 190201-1-pdnms Wer sprühte das

Reizgas?



Barkelsby / Kreis RD-ECK. Die Polizei in Rieseby beschäftigt ein

Fall von Körperverletzung, der sich bereits am Samstag, den 5.1.19

(17.30 Uhr) zutrug. Eine 77-jährige Autofahrerin befuhr den Weg zum

Gut Hemmelmark und traf auf einen Spaziergänger. Offenbar war dieser

wegen des eingeschalteten Fernlichts irritiert und gestikulierte

stark. Der Mann (etwa 50 Jahre, schlank, 170 cm groß, Strickmütze,

hellblauer Anorak) folgte dem Auto und sprach die Fahrerin auf dem

Gut an. Als sie die die Scheibe der Fahrertür einen Spalt öffnete,

sprühte der Unbekannte ein Reizgas ins Fahrzeuginnere und ging davon.

Trotz intensiver Ermittlungen konnte der Spaziergänger bislang nicht

identifiziert werden. Hinweise bitte unter der Rufnummer 04355 / 510

an die Polizei in Rieseby.



Sönke Hinrichs









