Bargum: Zeugensuche nach Körperverletzung nach "Bettenrennen"

05. August 2019, 10:03 Uhr

Bargum (Kreis NF) (ots) - Die Kriminalpolizei Niebüll ermittelt in

einem Fall von Körperverletzung, der sich im Anschluss an das

"Bargumer Bettenrennen" am Sonntagmorgen des 21. Juli ereignet haben

soll.



Zwischen 06:00 - 07:00 Uhr wurde eine 19-jährige Frau von einem

jungen Mann geschlagen und getreten. Die Tat hat sich vor dem Gelände

des Festplatzes ereignet. Täter und Oper haben sich zuvor auf dem

Zeltfest aufgehalten und dort kennen gelernt. Bei der Tat sollen

weitere Männer anwesend gewesen sein.



Der Haupttäter wird folgendermaßen beschrieben:



- nach eigenen Angaben 20 Jahre alt, wirkte aber jünger

- ca. 180 cm groß

- sehr kurze Haare, hohe Wangenknochen

- grauer Kapuzenpullover

- der Mann hat sich mit dem Vornamen "Jonas" vorgestellt



Wer die Person kennt oder Hinweise zum Tatgeschehen geben kann,

wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Niebüll unter der

Telefonnummer 04661 - 4011 0 in Verbindung zu setzen.









