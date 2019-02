Bahrenfleth: Autofahrt endet am Baum

von shz.de

14. Februar 2019, 11:03 Uhr

Bahrenfleth (ots) - Aus nicht geklärter Ursache ist ein junger

Mann am Mittwoch in Bahrenfleth mit seinem Auto von der Fahrbahn

abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 19-Jährige erlitt dabei

leichte Verletzungen.



Gegen 14.00 Uhr war der aus dem Itzehoer Umland Stammende mit

einem Ford auf der Straße Brokreihe in Richtung Neuenbrook /

Krempermoor unterwegs. In Höhe der Hausnummer 27 verlor er die

Kontrolle über seinen Wagen, geriet nach rechts von der Straße ab und

stieß gegen einen Baum. Der Insasse erlitt bei dem Unglück leichte

Verletzungen und kam zu einer ambulanten Behandlung in das Itzehoer

Krankenhaus. An seinem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.



