Bad Segeberg - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

08. Oktober 2018

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Samstag (06.10.2018) ist es im

Einmündungsbereich der Lindenstraße in die Ziegelstraße zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin gekommen.



Gegen 16:05 Uhr fuhr eine 18-Jährige aus dem Kreis Segeberg mit

ihrem Kia durch die Lindenstraße und wollte an deren Ende nach rechts

in die Ziegelstraße einbiegen. Gemäß vorliegenden Zeugenaussagen ließ

die Autofahrerin im Einmündungsbereich zunächst einen Passanten die

Straße überqueren. Unmittelbar danach fuhr die Frau an und

kollidierte mit einer 83-jährigen Frau aus Bad Segeberg, die zu dem

Zeitpunkt ebenfalls im Begriff war, die Straße in Richtung Hamburger

Straße zu überqueren.



Rettungskräfte versorgten die schwerverletzte Fußgängerin vor Ort.

Ein Rettungshubschrauber flog die Verletzte in ein Krankenhaus.



Aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers kam es im

Innenstadtbereich zu starken Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.









