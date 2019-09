Bad Segeberg / Verkehrskontrollergebnisse

Avatar_shz von shz.de

06. September 2019, 12:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In den vergangenen drei Schichten hat eine

Streife vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg

Verkehrsteilnehmer auf verbotene Handynutzung kontrolliert.



Insgesamt wurden in den drei Tagen 51 Ordnungswidrigkeitenanzeigen

wegen verbotener Handynutzung gefertigt (100 Euro, 1 Punkt).



Beispielhaft wurden am Donnerstag, den 05.09.19, in der Zeit von

07:00 bis 14:00 Uhr insgesamt 17 Handyverstöße festgestellt.

Auffallend war, dass oft "getippt" wurde. Der Blick der

Verkehrsteilnehmer war dabei nach unten und nicht auf die Straße

gerichtet.



Viele der Betroffenen zeigten sich im verkehrserzieherischem

Gespräch einsichtig und gaben an soziale Netzwerke genutzt, Musik

ausgewählt oder nach Stau auf der zu fahrenden Strecke geschaut zu

haben.



Ablenkung am Steuer verringert die Aufmerksamkeit auf das

Verkehrsgeschehen und verlängert die Reaktionszeiten. Wer bei 50 km/h

nur 2 Sekunden auf sein Smartphone schaut, ist fast 30 Meter im

"Blindflug" unterwegs. 30 Meter, die als Reaktions- und Bremsweg

fehlen können. Telefonieren und das Texten während der Fahrt ist

genauso gefährlich wie das Fahren mit 0,8 - 1 Promille Blutalkohol.









