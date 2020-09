Bad Segeberg - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Avatar_shz von shz.de

14. September 2020, 10:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Bereits in der Nacht vom 01. auf den 02. September 2020 ist es in der Straße Am Ihlsee zu einem Wildunfall gekommen, bei dem ein unbeteiligter parkender Pkw beschädigt wurde.



Gegen 01:15 Uhr stellten Polizeibeamte einen verendeten Rehbock auf der Fahrbahn und einen Sachschaden an einem parkenden Skoda Octavia fest.



Anhand von Zeugenaussagen und der Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass zwischen 19:30 Uhr und 01:15 Uhr ein Audi TT aus Richtung Kühneweg kommend in Richtung Hamdorfer Weg mit dem Rehbock kollidiert sein dürfte.



Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Tier offenbar gegen den geparkten Skoda.



Die Beamten fanden vor Ort Teile einer Nebelscheinwerferblende (rechts), die zwischen 2007 und 2014 am Modell TT verbaut worden ist.



Bisherige Überprüfungen erbrachten keine Hinweise auf den Verursacher.



Die Ermittler bitten entsprechend um Hinweise auf einen Audi TT mit defektem rechten Nebelscheinwerfer bzw. einem Frontschaden.



Etwaige Beobachtungen bitten die Beamten unter 04551 884-3110 mitzuteilen.



