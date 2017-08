Bad Segeberg - Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Samstag ist es in Bad Segeberg

zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen, bei der gegen einen

32jährigen Mann massive Gewalt angewendet wurde. Die Polizei bittet

um Zeugenhinweise.



Gegen 15:20 Uhr haben drei Männer in der Bahnhofstraße in Höhe der

dortigen Parkplatzauffahrt einen Mann geschlagen, getreten und selbst

dann nicht von ihm abgelassen, als dieser bereits am Boden lag. Die

drei stark alkoholisierten Täter im Alter zwischen 19 und 25 Jahren

konnten von der Polizei aufgegriffen werden.



Darüber hinaus steht einer der drei Täter im Verdacht, kurz zuvor

am Kirchplatz in Bad Segeberg an einem versuchten Raub beteiligt

gewesen zu sein. Am dortigen Friedhof soll ein 15jähriger

Fahrradfahrer aus Somalia von ebenfalls drei Tätern angehalten, gegen

den Kopf geschlagen und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen worden

sein. Da der Jugendliche jedoch kein Geld bei sich hatte und mit der

Polizei drohte, ließen die Täter von ihm ab und gingen weiter.



Ein älteres Ehepaar hatte das Geschehen am Friedhof beobachtet und

soll von dem überfallenen Jugendlichen gebeten worden sein, die

Polizei zu verständigen.



Zur Unterstützung der Ermittlungen bittet die Polizei nun infrage

kommende Zeugen, insbesondere auch das Ehepaar am Friedhof, ihre

Beobachtungen mitzuteilen. Weiter werden Zeugen, die Bilder gemacht

haben, gebeten, diese der Polizei zur Verfügung zu stellen.



Hinweise nehmen die Ermittler unter 04551-8843110 entgegen.









Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg

14.Aug.2017