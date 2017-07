Bad Segeberg / Polizei nimmt Jugendliche nach Sachbeschädigungen an Pkw fest

Bad Segeberg (ots) - Bereits am Freitag, den 30. Juni 2017,

konnten Beamte des Polizeirevieres Bad Segeberg zwei Jugendliche

festnehmen, die kurz zuvor am Kirchplatz, an der Backofenwiese und

beim Alten Amtsgericht Pkw-Reifen zerstochen hatten.



Zeugen hatten der Polizei gegen 23:30 Uhr zwei flüchtende

Tatverdächtige gemeldet, die an der Backofenwiese den linken,

vorderen Reifen eines Pkw Ford Mondeo beschädigt hatten. Im Rahmen

der Fahndung konnten zwei 17-Jährige, aus Bad Segeberg und

Struvenhütten, angetroffen und als Täter identifiziert werden.



Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sind die Jugendlichen für

eine weitere Tat am Kirchplatz, bei der die beiden Reifen der

Fahrerseite eines Pkw VW Golf zerstochen worden waren, sowie für zwei

weitere Fälle beim Alten Amtsgericht in der Hamburger Straße

verantwortlich. Der Sachschaden beträgt etwa 800 Euro.



Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen konnten ein

Samurai-Schwert, ein Teleskopschlagstock und mehrere Messer

sichergestellt werden, die die Jugendlichen bei sich trugen. Nach

Abschluss der Maßnahmen wurden die Jugendlichen an die Eltern

übergeben. Gegen die 17-Jährigen wurden Strafverfahren wegen des

Verdachts der Sachbeschädigung in vier Fällen eingeleitet.



Ob die Jugendlichen auch für eine Sachbeschädigung an einer

Scheibe eines Verlagshauses in der Hamburger Straße aus der gleichen

Nacht verantwortlich sind, ist derzeit noch unklar.



Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden

gebeten, sich bei der Polizei Bad Segeberg unter 04551-8840 zu melden









