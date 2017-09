Bad Segeberg - Polizei kontrolliert anlässlich des Schulbeginns

Bad Segeberg (ots) - Die Schulferien sind beendet. Das bedeutet,

dass sich wieder vermehrt die schwächsten Verkehrsteilnehmer im

Straßenverkehr bewegen.



Am Freitag, den 08.September, führte darum der Technische

Geschwindigkeitsüberwachungsdienst des Polizei- Autobahn- und

Bezirksrevieres Bad Segeberg in der Zeit von 7.00-12.30 Uhr eine

stationäre Geschwindigkeitsüberwachung in der Theodor-Storm-Straße in

Höhe des Fußgängerüberweges durch.



Der dort befindliche Fußgängerüberweg wird von vielen Kindern und

Jugendlichen auf dem Weg zum und vom Schulzentrum benutzt. Die

Fahrbahn ist dort verengt und die Geschwindigkeit für den Bereich des

Zebrastreifens auf 30 km/h begrenzt. Von den 2334 gemessenen

Fahrzeugen hielten sich 254 nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung.

Der schnellste Autofahrer (PkW Ford mit SE-Kennzeichen) fuhr 58 km/h.

Ihn erwartet ein Bußgeld von 80 Euro und ein Punkt im

Verkehrszentralregister.



Vor Ort fiel jedoch auch auf, dass sich die Schulkinder am

Zebrastreifen falsch verhielten. So fuhren viele Kinder mit dem

Fahrrad über den Zebrastreifen, ohne auf den Autoverkehr zu achten.

Richtig wäre es vom Fahrrad abzusteigen und am Bordstein stehen zu

bleiben, in beide Richtungen zu schauen und auf dem kürzesten Weg die

Fahrbahn zu überqueren - aber niemals zu rennen. Das Fahrrad ist

dabei zu schieben.



Autofahrer müssen den Schulkindern an Fußgängerüberwegen jederzeit

das Überqueren ermöglichen. Tun sie dies nicht, sind ein Bußgeld von

mindestens 80 Euro und ein Punkt im Verkehrsregister fällig. Bitte

nehmen Sie also Rücksicht und halten die vorgeschriebene

Geschwindigkeitsbeschränkung ein.



Wir bitten weiterhin die Eltern ihren Kindern die Gefahrenpunkte

und das richtige Verhalten an einem "Zebrastreifen" zu erklären.

Machen Sie Ihr Kind mit bewusst heller Kleidung sichtbar und üben Sie

das richtige Überqueren der Straße. Gerade Jugendlichen und

Erwachsenen muss dabei ihre Vorbildfunktion klar sein.



Die Polizei wird auch in der nächsten Zeit verstärkt die

Einhaltung der Verkehrsregeln in der Nähe von Schulen, Kindergärten

und Altenheimen überwachen. Und die Polizeiverkehrslehrer sind schon

jetzt in den Grundschulen und erklären den Schulanfängern das

richtige und sichere Verhalten.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 08.Sep.2017 | 14:03 Uhr