Bad Segeberg / Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Diebstahl von Pkw-Lenkrädern

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von vergangenen Mittwoch auf

Donnerstag sind im Kühneweg und in der Lindhofstraße insgesamt drei

Pkw des Herstellers BMW aufgebrochen worden. Aus den Fahrzeugen

wurden die Lenkräder abmontiert und gestohlen. Die Polizei sucht nun

Zeugen, die durch ihre Beobachtungen zur Feststellung des Täters/der

Täter und zur Tataufklärung beitragen können.



Im Kühneweg schlugen der oder die Täter eine Scheibe der

Fahrerseite des unter einem Carport abgestellten BMW's ein und

entwendeten ein Sportlenkrad. In der Lindhofstraße wurde auf dem

Betriebsgelände eines Autohandels ebenfalls jeweils eine Scheibe der

Fahrerseite zerstört, um anschließend die Sportlenkräder zweier Pkw

zu stehlen. Die Schadenshöhe liegt insgesamt bei etwa 9.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Bad Segeberg führt die Ermittlungen und bittet

um sachdienliche Hinweise unter 04551/8840.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Seyma Stephan

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 18.Aug.2017 | 11:33 Uhr