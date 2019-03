Bad Segeberg - Norderstedt / Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz von Staatsanwaltschaft und Polizei nach Ermittlungserfolg bei Bekämpfung der Wohnungseinbrüche

von shz.de

04. März 2019, 12:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Montag, den 11.03.19, lädt die

Staatsanwaltschaft Kiel zusammen mit der Polizeidirektion Bad

Segeberg zu einer Pressekonferenz. Anlass ist ein Ermittlungserfolg

bei der Bekämpfung der Wohnungseinbrüche. Hierzu wurde bereits am

25.01.19 eine Pressemitteilung veröffentlicht (siehe hierzu:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4175963). Nachträglich

konnten dem 38-jährigen Einbrecher aus Litauen noch weitere Taten

nachgewiesen werden. Zudem sind weitere Verurteilungen aus anderen

Staaten bekannt geworden. Die Pressekonferenz findet am Montag, den

11.03.19, um 10:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Polizeidirektion

Bad Segeberg, Dorfstr. 16-18, 23795 Bad Segeberg, statt. Dr. Pansa

von der Staatsanwaltschaft Kiel und Kriminalrätin Sarah Lampe,

stellvertretende Leiterin der Kriminalinspektion Bad Segeberg, werden

ausführlich über den Fall referieren. Interessierte Medienvertreter

werden gebeten, sich bis zum 07.03.19, 14:00 Uhr, bei der

Polizeipressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg unter

pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de anzumelden.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell