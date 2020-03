Bad Segeberg - Kontrolle auf der BAB 20

Avatar_shz von shz.de

06. März 2020, 11:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am 05.03.2020 führte die Polizei unter der Führung des

Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg in der Zeit von 09 bis 13 Uhr

eine Kontrolle auf der Autobahn 20 durch. Schwerpunkt der gemeinsam von Polizei

und Zoll durchgeführten Überprüfung auf dem Rastplatz Kronberg lag auf der

Einhaltung der Vorschriften für den gewerblichen Personen- und Güterverkehr.



Das Hauptaugenmerk legten die Beamten auf die Einhaltung der Lenk- und

Ruhezeiten durch die LKW-Fahrer. Hierbei stellten sie bei den 115 kontrollierten

Fahrzeugen 29 Verstöße fest. In der Regel darf ein Fahrer viereinhalb Stunden

fahren und muss danach eine Pause einlegen. Bei der Kontrolle einer

Sattelzugmaschine stellten die Polizisten fest, dass das Fahrzeug bereits vor

zwei Tagen über 15 Stunden ohne Pause unterwegs war und dabei über 1.000

Kilometer zurückgelegt hat.



Ein weiterer 62jähriger Fahrer führte seinen LKW ohne gültigen Führerschein. Ihn

erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Mann

durfte nicht weiterfahren und musste sein Fahrzeug auf dem Rastplatz abstellen.



