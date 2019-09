Bad Segeberg, Gorch-Fock-Straße / Nachmeldung zu: Feuerwehr Bad Segeberg löscht Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Avatar_shz von shz.de

30. September 2019, 15:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag, den 28.09.19, brannte es in Bad

Segeberg in einem Mehrfamilienhaus (siehe hierzu:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68034/4387889).



Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen

und geht derzeit von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Die

Schadenshöhe liegt bei etwa 20.000 Euro.









