Bad Segeberg - Geschädigte gesucht: Übergriff auf Radfahrerin

von shz.de

09. Oktober 2018, 14:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Montagabend (08.10.2018) ist es

in der Fußgängerzone in Höhe der Kanaltwiete aus einer Personengruppe

heraus zu einem Übergriff zum Nachteil einer Radfahrerin gekommen.

Zeugen alarmierten die Polizei.



Gegen 19:00 Uhr meldeten die Zeugen den Vorfall telefonisch und

berichteten von Beleidigungen und einem körperlichen Übergriff auf

eine ältere Frau. Den bisherigen Angaben zufolge soll eine der

beteiligten Personen die Frau sogar vom Fahrrad heruntergerissen

haben.



Die Polizisten trafen die beschriebene Personengruppe vor Ort an

und stellten die Personalien fest. Die betroffene Frau flüchtete vor

dem Eintreffen der Polizei und konnte bislang nicht zu dem Vorfall

befragt werden.



In diesem Zusammenhang bitten die Beamten die Frau, telefonisch

unter der Rufnummer 04551 884-0 oder persönlich Kontakt zur Bad

Segeberger Polizei aufzunehmen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Dirk Scheele

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160-3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell