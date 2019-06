Bad Segeberg - Fünf Alkoholfahrten in einer Nacht nach verschiedenen Verkehrsdelikten im Großraum Bad Segeberg

von shz.de

24. Juni 2019, 14:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht zum heutigen 24.6. ist die

Polizeiärtzin gleich fünf Mal mit einer Blutentnahme bei

verschiedenen Verkehrsdelikten bei der Polizei in Bad Segeberg tätig

gewesen. In der Eutiner Straße in Klein Rönnau stürzte ein

alkoholisierter 42jähriger Radfahrer mit einem Atemalkoholgehalt von

2,84 o/oo. Ebenfalls in Kl. Rönnau, auf einem Parkplatz in der Straße

Bollmoor, wurde die Polizei um 19:15 Uhr zu einem Unfall gerufen, die

beteiligte 49jährige Fahrerin war alkoholisiert, lehnte aber eine

Atemalkoholmessung ab. Zudem war die Frau nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis. Nach der Blutentnahme machte sich die Bad Segebergerin

mit einem Zweitschlüssel zu ihrem Fahrzeug auf und wurde prompt

wieder angehalten. Die zweite Blutentnahme erfolgte diesmal mit einer

Atemmessung: 2,84 o/oo. In der Straße Eichbalken in Rickling fiel der

Streife ein alkoholisierter 48jähriger Rollerfahrer auf. Das

Messgerät zeigte bei dem Ricklinger einen Wert 2,8 o/oo an. Auch in

diesem Fall war der erforderliche Führerschein nicht vorzuweisen. In

Wahlstedt auf der K 102 in Richtung Heidmühlen landete ein Pkw

Mercedes nach einer Schlingerfahrt im rechten Straßengraben. Der

40jährige Fahrer aus Neumünster meldete sich später als angeblicher

Beifahrer selbst bei der Polizei, die Alkoholmessung ergab einen Wert

von 1,08 o/oo.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Kai Hädicke-Schories

Telefon: 040 - 528 06 205

E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell