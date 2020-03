Bad Segeberg - Festnahme nach Sachbeschädigungen

Avatar_shz von shz.de

04. März 2020, 15:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Gestern ist es nach einer neuerlichen Sachbeschädigung an

einem Pkw zur Festnahme von drei Tatverdächtigen auf frischer Tat gekommen.



Nachdem es bereits Ende der vergangenen Woche zur mehreren Sachbeschädigungen an

Fahrzeugen im Bad Segeberger Stadtgebiet gekommen ist, nahmen Polizeibeamte

gestern drei Täter nach kurzer Flucht fest.



Näheres zu den bisherigen zwölf Taten ist der Pressemitteilung vom 02. März 2020

unter folgendem Link unmittelbar zu entnehmen:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4534959



Insgesamt kam es bis zur Festnahme zu über 30 Sachbeschädigungen durch

Reifenstechen.



Am gestrigen Dienstag (03. März 2020) fielen einem Beamten des Polizei-Autobahn-

und Bezirksreviers gegen 05:30 Uhr auf dem Weg zum Dienst im Hamdorfer Weg drei

junge Männer auf.



Diese befanden sich hinter einem Seat. Kurz darauf vernahm der Polizist ein

krachendes Geräusch und ein sich dem anschließenden Zischen. Die Geräusche

ordnete er einer Sachbeschädigung an einem Autoreifen zu.



Der Beamte alarmierte daraufhin weitere Streifenwagen und verfolgte die Männer,

woraufhin die mutmaßlichen Reifenstecher schließlich die Flucht ergriffen.



Nach einer Verfolgung durch den Ihlwald nahmen die herbeigeeilten Schutzleute

die Flüchtenden schließlich auf einer Wiese bei Groß Rönnau fest und führten die

Festgenommenen dem hiesigen Polizeirevier zu.



Es handelte sich um drei Bad Segeberger im Alter von 17, 19 und 21 Jahren.



Mangels Haftgründen mussten die Ermittler die drei Beschuldigten nach Abschluss

der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen bzw. den Eltern übergeben.



Alle drei erwarten jetzt Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Die Motivlage

ist Bestandteil der Ermittlungen. Der Sachschaden dürfte im mittleren

vierstelligen Bereich liegen.



