Bad Segeberg, Bahnhofstraße - Eine Person schwer verletzt nach Auffahrunfall

20. Februar 2020, 14:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am 20. Februar 2020, gegen 07:30 Uhr, kam es auf der

Bahnhofstraße in Bad Segeberg, kurz vor dem Übergang zur BAB 20, auf

regenfeuchter Fahrbahn zu einem Unfall zwischen drei Autos. Hierbei wurde einer

der Fahrer leicht, ein weiterer schwer verletzt.



Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr im Bereich der dortigen Ampelanlage ein

23-jähriger Bad Segeberger mit einem Peugeot in das Heck eines vor ihm fahrenden

Audis. Dieser wiederrum stieß gegen den davor befindlichen Suzuki eines

21-jährigen Fahrers aus dem Segeberger Umland.



Beamte des Polizeireviers Bad Segeberg führten die Unfallaufnahme vor Ort durch

und ermitteln jetzt die Ursache für den Zusammenstoß.



Der Fahrer des Audi, ein 47 Jahre alter Mann aus Bad Segeberg, wurde durch den

Aufprall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des

Peugeot erlitt leichte Verletzungen. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand

ein Gesamtschaden von etwa 9000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Marc Ziehmer

Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: Marc.Ziehmer@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4525761

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell