Bad Schwartau: Pkw in den Gleisen - Bahnschranken schlossen sich

15. Januar 2019, 13:53 Uhr

Kiel (ots) - Horrorvorstellung - man steht noch mit dem Fahrzeug

in den Gleisen, plötzlich schließen sich die Schranken.



Dies erlebte gestern Abend eine 59-jährige Pkw-Fahrerin in Bad

Schwartau. Als die Schranken am Bahnübergang Kaltenhöfer Straße sich

nach Durchfahrt eines Zuges wieder öffneten, setzte sich der Tross

der wartenden Fahrzeuge in Richtung Sereetz in Bewegung, die

59-jährige schloss sich mit ihrem Pkw an. Kurz hinter dem BÜ zweigen

nach rechts und links jedoch zwei Straßen ab und dort wollte wohl ein

anderer Verkehrsteilnehmer abbiegen. Der Fahrzeugführer würgte jedoch

seinen Motor ab und dadurch stauten sich die nachfolgenden Fahrzeuge

auf, mit der Folge, dass die 59-jährige mit ihrem Pkw mitten auf den

Gleisen zum Stehen kam. Da sich der nächste Zug - zwar nicht

unmittelbar - in der Annäherung befand, schlossen sich die Schranken

wieder und die 59-jährige befand sich mit ihrem Pkw in einer äußerst

misslichen Situation. Über die Leitstelle der Bundespolizei wurde

sofort eine Streckensperrung veranlasst, es kam zu keiner weiteren

Gefährdung.



"Wir weisen aus diesem Anlass eindringlich darauf hin, dass die

Gleise erst dann überfahren werden dürfen, wenn der Weg auch

tatsächlich frei ist. In diesem Fall schloss sich die

Verkehrsteilnehmerin augenscheinlich routinemäßig einfach dem Tross

der losfahrenden Fahrzeuge an, ohne die Wartepflicht zu beachten und

an einen möglichen Rückstau zu denken."









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell