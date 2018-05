Bad Bramstedt - Zeugenaufruf nach Graffiti

von shz.de

15. Mai 2018, 15:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Bereits in der letzten Woche hat ein

unbekannter Täter in der Hamburger Straße die Eingangstür einer

Fahrschule mit grauer Sprühfarbe verunstaltet.



In der Zeit von Mittwoch um 21:00 Uhr bis Donnerstag (Christi

Himmelfahrt) gegen 19:15 Uhr verewigte sich der Täter mit dem

Schriftzug "PEDO" an besagter Tür.



Die Beamten der Polizei Bad Bramstedt haben die Ermittlungen

aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen des besagten

Vorfalls. Gibt es außerdem weitere derartige Taten, die bisher nicht

angezeigt wurden? Hinweise nehmen die Ermittler unter 04192-39110

entgegen.









