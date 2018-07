Bad Bramstedt - Radfahrerin mit 1,83 Promille

von shz.de

26. Juli 2018, 15:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Gestern ist es in Bad Bramstedt zu einer

Trunkenheitsfahrt durch eine Fahrradfahrerin gekommen.



Was die Polizeibeamten gestern in Bad Bramstedt feststellten, war

auch für eine Fahrradfahrerin zu viel. Um 15:05 Uhr entsandte die

Leistelle einen Streifenwagen zur Kirchenkreuzung in Bad Bramstedt.

Dort sollte eine Frau andere Passanten beschimpfen. Kurz vor dem

Einsatzort kam den Kollegen die 55-Jährige Bad Bramstedterin auf

einem Fahrrade entgegen gefahren. Bei der Kontrolle der Person

stellten die Beamten fest, dass die Dame mit 1,83 Promille deutlich

alkoholisiert war.



Somit kam es neben den verbalen Streitigkeiten mit den Mitbürgern

zuvor noch zur Entnahme einer Blutprobe und der Fertigung einer

Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr. Weitere

Straftatbestände wurden durch die Dame allerdings nicht erfüllt.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Arnd Habermann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell