Bad Bramstedt - Polizei stellt Verstöße bei E-Scooter und Motorroller fest

03. März 2020, 13:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Montag, den 2. März 2020, stellten Beamte des

Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg in Bad Bramstedt mehrere

Verkehrsverstöße fest.



Gegen 13 Uhr stoppten die Beamten einen 21-Jährigen im Butendoor. Er war mit

einem E-Scooter unterwegs. An dem Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen

angebracht. Eine anschließende Überprüfung ergab, dass tatsächlich kein

Versicherungsschutz für den Scooter besteht.



Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein

Ermittlungsverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.



Kurz darauf kontrollierten die Polizisten ein Kleinkraftrad in der Straße

Schäferberg. Hier waren noch Versicherungskennzeichen aus dem Versicherungsjahr

2019 angebracht. Gegen den 16-jährigen Fahrer wurde ebenfalls ein

Ermittlungsverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass bei der Nutzung von

E-Scootern unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen bestehen. Jeder Nutzer

sollte sich vor Fahrtantritt informieren, welche Regeln für sein jeweiliges

Fahrzeug gelten. Zudem gilt seit dem 1. März das neue Versicherungsjahr für

Versicherungskennzeichen. Diese müssen bei Elektrokleinstfahrzeugen und

Kleinkrafträdern entsprechend erneuert werden.



