Bad Bramstedt - Lebensgefährliche Verletzungen durch Kollision mit LKW-Gespann

05. Juli 2018, 12:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Mittwoch ist es gegen 13:30 Uhr

in Bad Bramstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen einer

Sattelzugmaschine mit Anhänger und einem Roller gekommen. Der

16-jährige Rollerfahrer hat dabei lebensgefährliche Verletzungen

erlitten.



Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein 60-Jähriger aus

dem Kreis Segeberg mit dem LKW die Straße Tegelbarg und beabsichtigte

an der Einmündung Liethberg / Kieler Straße / Tegelbarg nach rechts

auf die Kieler Straße in Richtung Ortsausgang abzubiegen. Beim

Abbiegevorgang kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Rollerfahrer, der

auf der vorfahrtberechtigen Straße Liethberg ebenfalls in Richtung

Ortsausgang unterwegs war. Dabei verfing sich das Zweirad unter der

Sattelzugmaschine und wurde etwa 30 Meter mitgeschleift. Daraufhin

bremste der LKW-Fahrer das Gespann ab.



Sanitäter brachten den 16-Jährigen, der in einer kleinen Ortschaft

im Kreis Segeberg wohnhaft ist, mit lebensgefährlichen Verletzungen

in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zur Klärung der genauen Umstände

zogen die aufnehmenden Polizeibeamten einen Sachverständigen hinzu.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen

können, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Bad Bramstedt

unter 04192/3911-0 mitzuteilen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Berit Lindenberg

Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell