Bad Bramstedt - Kleinkind aus dem Auto befreit

von shz.de

23. Juli 2018, 12:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag hat sich ein 33-Jähriger aus dem

Kreis Segeberg hilfesuchend an die Polizei in Bad Bramstedt gewandt,

da sein 1-jähriges Kind im Auto eingeschlossen war.



Um 11:15 Uhr kam der Vater auf die Polizeistation in Bad Bramstedt

und teilte mit, dass sein Kind in dem Auto eingeschlossen war und der

Fahrzeugschlüssel im Auto lag. Da über einen Pannendienst erst in

einer Stunde Hilfe bereit gestanden hätte, machte sich der Vater

nicht nur aufgrund der Temperaturen berechtigt Sorgen um sein Kind.



Die Beamten begaben sich daraufhin in die Hamburger Straße und

zerstörten mit der Zustimmung des Vaters kurzerhand eine

Seitenscheibe und öffneten das Fahrzeug. Das Kleinkind konnte

wohlbehalten aus dem Auto geholt werden.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Arnd Habermann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell