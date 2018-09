Bad Bramstedt - Diebesbande auf Flucht gefasst

von shz.de

25. September 2018, 14:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Gestern Abend ist es im Lohstücker Weg zu

einem Ladendiebstahl unter Verwendung eines Rollstuhls gekommen.



Gegen 20:15 Uhr fielen einem Ladendetektiv drei Personen in dem

Supermarkt auf.



Nach bisherigen Erkenntnissen sollen eine 21-jährige Frau und zwei

Männer (22 und 44) Alkohol und Tabakwaren in dem Rollstuhl verstaut

haben, in dem der 22-Jährige mit einem Gipsfuß gesessen habe.



Die Tatverdächtigen verließen den Laden ohne zu bezahlen.

Daraufhin sprach der Zeuge die drei Personen an. Diese flüchtete zu

einem auf dem Parkplatz wartenden Auto, in dem sich zwei weitere

Personen aufhielten.



Der Rollstuhlfahrer ließ sein Gefährt zurück und soll

humpelnderweise zu dem Auto gelangt sein.



Die Diebe ergriffen schließlich mit dem Audi die Flucht, nachdem

sie zuvor die Kennzeichenschilder abgerissen hatten.



Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei.



Einer Streife der Polizeistation Bad Bramstedt fiel der

Fluchtwagen auf dem Lohstücker Weg auf. Die Beamten nahmen die

Verfolgung auf und stoppten die Flüchtenden schließlich mit

Unterstützung weiterer Streifenwagen von Landes- und Bundespolizei

auf der Bundesstraße 206.



Neben den Tatverdächtigen hielten sich im Auto eine 19-Jährige und

ein 49-Jähriger auf. Alle Beteiligten stammen aus dem Großraum Bad

Segeberg.



Weiterhin fanden die Polizisten im Auto neuwertige Lebensmittel,

Bekleidung, Tabak und Alkoholika.



Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen daraufhin mit zur

Dienststelle und stellten das vermutliche Diebesgut sicher.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten

die Beschuldigten mangels Haftgründen.



Diese erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen banden- und

gewerbsmäßigen Diebstahls.









