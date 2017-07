Bad Bramstedt, b 206 / Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntagnachmittag, den 02.07.17, kam es

gegen 16.30 Uhr auf der B 206 zwischen Bad Bramstedt und Hitzhusen zu

einem schweren Verkehrsunfall bei dem zwei Personen lebensgefährlich

und eine Person schwer verletzt wurden. Eine 83-jährige Fahrerin

eines VW Golf Kombi aus dem Kreis Steinburg befuhr die B 206 aus Bad

Bramstedt kommend in Richtung Hitzhusen. Aus ungeklärter Ursache

geriet sie plötzlich auf die Gegenfahrbahn und kollidiert frontal mit

dem Hyundai I30 einer ihr entgegenkommenden 46-Jährigen aus

Wittenborn. Der Pkw der 83-Jährigen überschlug sich und kam auf dem

Dach liegend auf dem Seitenstreifen zum Liegen. Die Rentnerin und ihr

88 Jahre alter Ehemann und Beifahrer wurden dabei lebensgefährlich

verletzt und jeweils mit Rettungshubschraubern in Hamburger Kliniken

gebracht. Die 46-Jährige wird schwer verletzt. Ein 54-jähriger aus

dem Kreis Steinburg konnte mit seinem Mercedes-Benz Vineo dem

schleudernden Hyundai nicht mehr ausweichen und fuhr auf diesen auf.

Er blieb unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die B 206 zwischen Bad Bramstedt und Hitzhusen wurde von 16.30 bis

etwa 19.15 Uhr voll gesperrt. Ein Unfallsachverständiger wurde zur

Klärung der genauen Umstände hinzugezogen.









