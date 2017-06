Bad Bramstedt, Achtern Diek / Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Exhibitionisten

Bad Segeberg (ots) - Am späten Montagabend, den 29.05.17, gab es

in Bad Bramstedt einen exhibitionistischen Vorfall. Zwischen 22.30

und 22.45 Uhr manipulierte ein Mann mit heruntergelassener Hose an

seinem Glied, während er hinter einer Hecke in der Straße Achtern

Diek, Ecke Harm-Straße stand. Eine vorbeikommende 20-Jährige sah dies

und meldete den Vorfall am nächsten Abend bei der Polizei. Der

Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: männlich, 20-30 Jahre alt,

blaue Jeans, dunkelgrauer Kapuzenpullover. Die Kriminalpolizei Bad

Segeberg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter

04551-8840 erbeten.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 0

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen