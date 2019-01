BAB A7 / Ohe / Kreis RD-ECK - Autobahn nach Unfall wieder frei

von shz.de

28. Januar 2019, 13:02 Uhr

BAB A7 / Ohe / Kreis RD-ECK (ots) - 190128-2-pdnms BAB A7 bei

Ohe nach Lkw-Unfall wieder frei



BAB A7 / Warder / Kreis RD-ECK. Bis gegen 12.45 Uhr war die BAB A7

heute (28.01.19) in Höhe des Parkplatzes Ohe mit Fahrtrichtung Norden

gesperrt. Inzwischen konnte der rechte Fahrstreifen freigegeben

werden. Die Umleitung über die A 215 und die A 210 wurde aufgehoben.

Siehe auch unsere Meldung 190128-1-pdnms. Zurzeit finden noch

Reparaturarbeiten an der Mittelschutzplanke statt. Die

Holzhackschnitzel mussten umgeladen und von der Fahrbahn entfernt

werden. Der Sattelzug wurde mit einem Kranwagen aufgerichtet. Die

Richtungsfahrbahn Süden war nicht betroffen. Der Sachschaden beträgt

nach ersten Schätzungen etwa 150.000 Euro. Verletzt wurde niemand.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell