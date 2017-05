BAB A7 / NMS-Süd - Schwerer Unfall

BAB A7 / NMS-Süd (ots) - 170523-3-pdnms Unfall auf der A7 -

NMS-Süd



BAB A7 / NMS-Süd. Die beiden Insassen eines polnischen Renault

Traffic wurden heute (23.05.17, 14.40 Uhr) bei einem Auffahrunfall

auf der A7 (Höhe NMS-Süd) mit Fahrtrichtung Hamburg schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich im Bereich der Baustelle, was den

Rettungseinsatz erschwerte. Während der Fahrer mit einem

Rettungswagen in das Krankenhaus Neumünster eingeliefert wurde,

musste der Beifahrer wegen der Schwere seiner Verletzungen in eine

Klinik nach Hamburg geflogen werden. Konkrete Angaben zu den

Beteiligten können zu diesem Zeitpunkt nicht gemacht werden. Der

Unfallgegner, Fahrer eines Lastkraftwagens, blieb unverletzt. Auf der

Richtungsfahrbahn Hamburg staut sich der Verkehr mittlerweile zurück

bis zum Bordesholmer Dreieck. Die Gegenfahrbahn (Richtung Dänemark)

ist noch frei. Die Rettungswagen waren über die Richtungsfahrbahn

Nord angefahren. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat einen

Sachverständigen an die Unfallstelle beordert. Die zuständige

Autobahnpolizei Neumünster geht davon aus, dass die Richtungsfahrbahn

Hamburg noch etwa vier Stunden gesperrt bleiben muss. Autofahrer

werden gebeten, den Bereich Richtung Süden großräumig zu umfahren.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen