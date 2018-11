BAB A7 / Neumünster - Unfall auf der Autobahn bei Neumünster

von shz.de

28. November 2018, 13:43 Uhr

BAB A7 / Neumünster (ots) - 181128-2-pdnms Unfall auf der A7 bei

Neumünster



BAB A7 / NMS. Gegen 12.15 Uhr (28.11.18) ereignete sich auf der A7

zwischen den Anschlussstellen NMS-Nord und NMS-Mitte ein

Verkehrsunfall mit einem Lastwagen mit Anhänger. Der slowenische

Lastzug war in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs, als er aus bisher

noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf

die Bankette geriet. Das Gespann kippte um. Der Fahrer wurde in

seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die A7 ist in Richtung Süden für die

Rettungsarbeiten inklusive Landung des Rettungshubschraubers

gesperrt. Der Verkehr wird ab NMS-Nord abgeleitet. Es kommt zu

Verkehrsbeeinträchtigungen auch im Stadtgebiet Neumünster. Es wird

nachberichtet.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell