BAB A7 / Loop / Kreis RD-ECK - Auto brannte aus

von shz.de

10. Juni 2018, 12:13 Uhr

BAB A7 / Loop / Kreis RD-ECK (ots) - 180610-2-pdnms Auto brannte

auf der Autobahn aus



BAB A 7 / Loop / Kreis RD-ECK. Beim Brand eines Autos auf der A7

in Höhe Loop entstand Samstagmorgen Sachschaden in Höhe von rund

35.000 Euro. Gegen 07.30 Uhr (09.06.18) teilte der Taxifahrer (37)

mit, dass sich am Unterboden seines Hyundai Flammen bildeten und er

das Auto mit Fahrtrichtung Süden auf den Standsteifen lenke. Er und

sein Fahrgast verließen das Auto unverletzt. Brennende

Kunststoffteile hatten sich auf der Fahrbahn verteilt. Die Feuerwehr

rückte auf der Gegenfahrbahn an und löschte die Flammen ab. Die A7

war wegen der Löscharbeiten bis 08.20 Uhr voll gesperrt. Danach

konnte der Verkehr einspurig fließen. Um 9 Uhr war die Brandstelle

geräumt. Es hatte sich ein Rückstau von etwa sieben Kilometer

gebildet. Die Brandursache dürfte nach ersten Erkenntnissen ein

technischer Defekt gewesen sein.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell