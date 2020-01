BAB A7 / Lentföhrden / Kreis SE - Tödlicher Unfall

Avatar_shz von shz.de

12. Januar 2020, 11:53 Uhr

BAB A7 / Lentföhrden / Kreis SE (ots) - 200112-2-pdnms Tödlicher Unfall auf

der BAB A7



BAB A7 / Lentföhrden / Kreis SE. Der Fahrer (60) eines Pkw Toyota fuhr

Samstagmorgen (11.01.20, 07.30 Uhr) offenbar ungebremst auf einen

vorausfahrenden rumänischen Sattelzug auf. Der Fahrer wurde in seinem Auto

eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich

kurz vor der Abfahrt Bad Bramstedt mit Fahrtrichtung Norden. Die Beamten des

Polizei-Autobahnreviers Neumünster sperrten die Richtungsfahrbahn, der Verkehr

wurde ab Kaltenkirchen abgeleitet. Der Fahrer (39) des Sattelzuges kam mit dem

Schrecken davon. Die Kieler Staatsanwaltschaft beauftragte einen

Sachverständigen mit der Feststellung des Unfallhergangs. Die Autobahn Richtung

Dänemark war rund fünf Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund

50.000 Euro geschätzt.



Sönke Hinrichs



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/4489526

OTS: Polizeidirektion Neumünster



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell