BAB A7 / Kreis SE - Raser auf der Autobahn

BAB A7 / Kreis SE (ots) - 170821-3-pdnms Raser auf der Autobahn



BAB A7 / Kreis SE. Die Besatzung eines Videowagens des

Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster hatte am Sonntagvormittag

(20.08.17) gut zu tun. "Leider müssen wir feststellen, dass die

frühen Stunden offenbar gern zum Rasen genutzt werden", so die

Beamtin. In nur dreieinhalb Stunden wurden diverse Tempoverstöße von

Gewicht festgestellt. Unter anderem ein 34-jähriger Autofahrer, der

auf der A7 Richtung Hamburg mit 188 km/h statt erlaubten 120 km/h

unterwegs war und dann mit immer noch 172 km/h in die Baustelle Höhe

Bimöhlen hineinfuhr, wo 80 km/h zulässig sind. Konsequenz: Drei

Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und eine Geldbuße von

1720 Euro. Kurz darauf überholte die Beamten in Fahrtrichtung Norden

ein Audi. Der 52-jährige Fahrer fuhr bei erlaubten 120km/h mit 183

km/h. Zwei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein

Bußgeld von 440 Euro. Es wurden an diesem Vormittag noch zwei weitere

Fahrzeuge festgestellt, die mit jeweils mehr als 31km/h zu schnell

unterwegs waren: Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer und ein 31-jähriger

Motorradfahrer. Ein Familienvater aus Neumünster, der mit seiner Frau

und zwei Kleinkindern auf der A7 Richtung Hamburg unterwegs war, fuhr

im Baustellenbereich bei erlaubten 80 km/h 118 km/h. Hinzu kam, dass

er seinen Sohn (6) ohne Kindersitz auf dem Beifahrersitz mitfahren

ließ. Mutter und Geschwisterchen hatten auf der Rückbank Platz

genommen und waren vorschriftsmäßig gesichert. Ein 34-jähriger

Familienvater mit Frau und drei Kindern fuhr auf der A7 Höhe des

Rastplatzes Brokenlande mit 148km/h statt der erlaubten 80 km/h. Die

Familie kam aus dem Urlaub und wollte nach 2400 gefahrenen Kilometern

nach Hause. Konsequenz: Zwei Monate Fahrverbot, zwei Punkte und eine

Geldbuße von 440 Euro. Und schließlich war da noch ein 32-Jähriger

aus NRW mit seinem VW Golf in Richtung Norden. Im Baustellenbereich

bei Bimöhlen beschleunigte er direkt vor dem Videowagen auf 119 km/h

bei erlaubten 80 km/h. Kurz danach wird die A7 dreispurig. Bei

erlaubten 120 km/h maßen die Beamten 161 km/h: Ein Monat Fahrverbot,

zwei Punkte in Flensburg und eine Geldbuße von 240 Euro.



