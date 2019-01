BAB A7 / Kaltenkirchen / Quickborn - A7 wieder frei befahrbar

von shz.de

15. Januar 2019, 13:43 Uhr

BAB A7 / Kaltenkirchen / Quickborn (ots) - 190115-5-pdnms A 7

wieder frei befahrbar



BAB A7 / Quickborn / Kaltenkirchen. Nach den folgenschweren

Unfällen auf der A7 Richtung Hamburg wurden die Unfallstellen Höhe

Moorkaten (Kaltenkirchen) und an der Anschlussstelle Quickborn

geräumt. Der Stau baut sich langsam ab. Nach Spurenlage ereignete

sich der Unfall bei Quickborn wie folgt: Aufgrund starken

Verkehrsaufkommens staute der Verkehr auf dem Verzögerungsstreifen

zur Abfahrt Quickborn. Der Fahrer eines Ford Galaxy wechselte

vermutlich auf den rechten Fahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden

Verkehr zu achten. Der Fahrer eines Lastwagens konnte nicht mehr

ausweichen und fuhr auf den Ford auf, woraufhin der Ford auf den

nächsten auf dem Verzögerungsstreifen stehenden Pkw prallte und

diesen auf zwei weitere Autos schob. Die Insassen des Ford Galaxy

wurden lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber

beziehungsweise einem Rettungswagen in Hamburger Krankenhäuser

gebracht. Ein Insasse eines auf dem Verzögerungsstreifen stehenden

Peugeots wurde ebenfalls verletzt und mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht. Der sich aufbauende Stau führte in der Folge zu

einem Unfall Höhe Parkplatz Moorkaten. Dort übersah der Fahrer eines

VW Caddy das Stauende und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf einen

Lkw auf. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von

den Rettungskräften befreit werden. Er kam mit lebensgefährlichen

Verletzungen ebenfalls in ein Hamburger Krankenhaus. Die Höhe der

Sachschäden steht noch nicht fest.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell