BAB A7 / Kaltenkirchen / Kreis SE - Folgeunfall auf der A7

von shz.de

15. Januar 2019, 10:42 Uhr

BAB A7 / Kaltenkirchen / Kreis SE (ots) - 190115-2-pdnms

Folgeunfall auf der A7



BAB A7 / Kaltenkirchen / Kreis SE. Um 09.45 Uhr (15.01.19)

ereignete sich auf der A 7 (Fahrtrichtung Hamburg) ein weiterer

Unfall. Etwa 500 Meter vor dem Parkplatz Moorkaten fuhr ein VW Caddy

auf einen Lkw am Stauende auf. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Auch

hier landete der Rettungshubschrauber. Die A 7 Richtung Hamburg ist

jetzt ab Kaltenkirchen gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Unterdessen dauert die Sperrung in Höhe der Anschlussstelle Quickborn

weiter an.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell